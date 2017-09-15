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В Армии обороны Арцаха никаких чрезвычайных происшествий не было. АО опровергает азербайджанскую дезинформацию


Некоторые азербайджанские СМИ, в частности, haqqin.az, распространили сообщение, что якобы один из грузовых автомобилей АО сорвался в пропасть, вследствие чего погибли 8 и ранены 4 военнослужащих. Это очередная дезинформация азербайджанской пропагандистской машины. Об этом сообщили «Арменпресс»  в службе печати Минобороны Республики Арцаха.

“Министерство обороны Республики Арцах объявляет, что за последние дни никаких чрезвычайных происшествий в армии не было. Мы призываем отечественные СМИ не поддаваться на провокации противника и сообщать только сведения из официальных источников. Добавим, что передовые части АО полностью контролируют ситуацию на передовой линии и выполняют свою боевую задачу”, - говорится в заявлении.

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