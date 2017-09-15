La Stampa: доходы террористов ИГ сократились в пять раз за два года

Доходы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), самопровозглашенного халифата на территории Ирака и Сирии, сократились в пять раз за два года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу пишет издание La Stampa.

Как указывает газета, приводя данные аналитического центра IHS Markit, с $80 млн в 2015 году поступления в "казну" ИГ упали до $16 млн в 2017 году. Основная причина заключается в стремительной потери территории: от 250 тыс. кв км с населением 10 млн человек под контролем ИГ остается менее четверти. Кроме того, с утратой территории и в результате бомбардировок иракских и сирийских вооруженных сил были разрушены или отбиты месторождения нефти, добыча и продажа которой - один из источников доходов террористов. Документы, обнаруженные после освобождения Мосула и других городов, помогли понять финансовую систему и бюрократию террористов, которые организованы как в настоящем государстве, пишет La Stampa.

О финансовом кризисе ИГ свидетельствует и то, что на остающихся подконтрольных ИГ территориях введена собственная валюта в монетах, реализованных в золоте, серебре и меди, которые продаются по завышенному курсу.

Как предупреждает Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заседание которой недавно прошло в Риме, утрачивая подконтрольную территорию, ИГ переводит деньги за рубеж, в том числе для финансирования терактов в Европе. Часть денег вывозится через Ливан и Турцию по каналам незаконной миграции, а также при помощи посредников через системы денежных переводов и небольшие ближневосточные банки, пишет La Stampa.





