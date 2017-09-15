Лавров обсудил с Тиллерсоном зоны деэскалации в Сирии

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили перспективы взаимодействия двух стран по зонам деэскалации в Сирии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации", - указали в российском дипведомстве.

Работа зон деэскалации в Сирии обсуждается в Астане на завершающемся в пятницу раунде переговоров.

Одна из этих зон - на юге Сирии - создавалась с участием США и Иордании.