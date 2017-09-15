Сона Асатрян – чемпионка Европы среди девушек в категории до 18 лет

В румынском городе Мамая завершилось юношеское первенство Европы по шахматам в категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Как передает «Арменпресс», в категории до 18 лет чемпионкой стала Сона Асатрян, набрав 7 очков из 9 возможных. Ее личный рейтинг поднялся на 128 пунктов.

Анна Саргсян в категории до 16 лет также набрала 7 из 9 возможных и поделила 2-4 места. К сожалению, в итоговом расчете она оказалась на 4 месте.

Роберт Пилипосян в категории до 10 лет с 7 очками поделил 3-7 места, а по окончательному расчету стал 6-ым.

Хорошие возможности завоевать медали были у Айка Мартиросяна (до 18 лет) и Шанта Саргсяна (до 16 лет). Перед последней партией они делили первые места, но проиграли, и в итоге уступили.