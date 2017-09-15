16 сентября в Ереване пройдет общегородской субботник

16 сентября, в преддверии праздника – Дня независимости, в Ереване пройдет общегородской субботник. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении мэрии по информации и связям с общественностью.

В субботнике примут участие работники мэрии и административных районов, сотрудники государственных и частных организаций, образовательных центров. Участникам будут розданы лопаты, метлы, рукавицы и другие необходимые инструменты.