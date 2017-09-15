Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

16 сентября в Ереване пройдет общегородской субботник


16 сентября, в преддверии праздника – Дня независимости, в Ереване пройдет общегородской субботник. Об этом  «Арменпресс»  сообщили в управлении мэрии по информации и  связям с общественностью.

В субботнике примут участие работники мэрии и административных районов, сотрудники государственных и частных организаций, образовательных центров. Участникам будут розданы лопаты, метлы, рукавицы и другие необходимые инструменты. 

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации