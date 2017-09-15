Сторонники независимости Каталонии начинают кампанию в поддерж ку независимости

Сторонники независимости Каталонии начинают в ночь с четверга на пятницу кампанию в поддержку голосов за выход из состава Испании в ходе референдума 1 октября. Старт агитации был дан во время мероприятия в городе Таррагона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На церемонии присутствовал каталонский глава Карлес Пучдемон и его заместитель Ориол Жункерас, а также представители региональных партий, выступающих за разрыв с Испанией. В течение следующих недель сторонники независимости посетят различные города и населенные пункты по всему автономному сообществу, призывая голосовать за выход из состава королевства.



