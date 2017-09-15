Республика Корея запустила две баллистические ракеты

Южнокорейские военные в пятницу запустили две баллистические ракеты "Хёнму-2" в ответ на очередные испытания в КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

"Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты", - отмечается в сообщении. Одна из "Хёнму-2" пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море.

Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, она упала в море вскоре после взлета. Военные анализируют причину ее падения.

Минобороны подчеркивает, что ответные пуски были произведены в момент, пока северокорейская ракета еще находилась в полете. "Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера", - отмечается в сообщении.



