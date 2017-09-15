Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

Республика Корея запустила две баллистические ракеты


Южнокорейские военные в пятницу запустили две баллистические ракеты "Хёнму-2" в ответ на очередные испытания в КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

"Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты", - отмечается в сообщении. Одна из "Хёнму-2" пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море.

Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, она упала в море вскоре после взлета. Военные анализируют причину ее падения.

Минобороны подчеркивает, что ответные пуски были произведены в момент, пока северокорейская ракета еще находилась в полете. "Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера", - отмечается в сообщении.


 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации