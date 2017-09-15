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Президент Венесуэлы продлил действие указа о чрезвычайном экономическом положении


Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь продлил действие указа о чрезвычайном экономическом положении в стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в четверг выпуске правительственного вестника Gazzetta Ufficiale.

Согласно документу, одной из причин продления режима на 90 дней стало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Венесуэлы. "Финансовая блокада, введенная правительством США, направлена на то, чтобы нарушить работу Petroleos de Venezuela и ее национальных и международных операторов", - говорится в нем. Впервые указ такого рода был подписан Мадуро еще в январе 2016 года, с тех пор он неоднократно продлевался. Этот документ, в частности, наделяет исполнительную власть возможностью заключать контракты и перераспределять средства без необходимости получать одобрение парламента, большинство в котором принадлежит оппозиции.

 

 

 



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