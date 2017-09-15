Тиллерсон призвал все страны принять меры против КНДР после запуска ракеты

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после очередного пуска ракеты КНДР обратился ко всем странам с призывом принять новые меры против северокорейского режима. Он отдельно призвал КНР и Россию предпринять конкретные шаги в отношении КНДР, демонстрирующие нетерпимость к ракетным пускам, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Китай и Россия должны заявить о своей нетерпимости к этим безрассудным ракетным пускам, предприняв прямые действия в отношении КНДР со своей стороны", - заявил Тиллерсон.

Тиллерсон назвал пуск ракеты "провокационным" и отметил, что жители Японии за последние недели второй раз подверглись угрозе.

"Эти продолжающиеся провокации только усугубляют дипломатическую и экономическую изоляцию КНДР ", - подчеркнул глава госдепартамента.