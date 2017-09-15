КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года, когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии. Запуск стал первым с момента принятия Советом Безопасности ООН новой резолюции, ужесточившей санкции в отношении Пхеньяна. По мнению японской стороны, КНДР могла запустить межконтинентальную б аллистическую ракету, однако ВС США считают, что Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты средней дальности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.