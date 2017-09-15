Александр Цинкер: в Европе никогда и не говорили, что Азербайджан демократическая страна

“В конечном счете, в Европе никогда и не говорили, что Азербайджан демократическая страна и знали, что Азербайджан продвигает свои интересы именно с помощью денег”. Oб этом, по сообщению «Арменпресс», заявил бывший депутат израильского кнессета, сопредседатель армяно-израильского общественного форума Александр Цинкер, говоря о скандальном деле с “Азербайджанской прачечной”, раскрытой британской The Guardian.

“Несомненно, это факт. Сколько было потрачено денег и на кого – выяснит следствие. Я скажу больше – это обычная практика для, скажем так, не совсем демократических стран. Когда в такие страны приезжают европерламентарии, их хорошо встречают, дарят подарки с расчетом, что те будут хорошо отзываться о стране. Я помню слова британского парламентария о том, что выборы в Азербайджане настолько образцовые, что Европе надо брать с него пример. Очевидно, что это заказное выступление”, – сказал А. Цинкер, находящийся в Армении с членами армяно-израильского общественного форума.

Обратившись к теме форума, он сказал, что на нем будут обсуждаться вопросы армяно-израильского сотрудничества, совместные проекты. Следующая встреча пройдет весной.