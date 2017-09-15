“Белый голубь” Турции. Гранту Динку сегодня исполнилось бы 63 года

“Я носитель двух идентичностей и двух сознаний. Первая: я живу в Турции, я гражданин Турции и вторая: я армянин”, - так сказал о себе Великий армянин, который посвятил свою жизнь и деятельность заживлению кровавых исторических ран и нормализации отношений между двумя странами и народами. Сегодня ему бы исполнилось 63 года. Всю жизнь он боролся за разрушение сложившегося в Турции стеротипа о Геноциде своего народа, и собственной жизнью заплатил за свои убеждения. Со дня его убийства прошло 10 лет и хотя его мечты так же далеки от осуществления, его жизнь и его смерть вызвали множество вопросов, на которые турецкое общество сегодня вынуждено отвечать.

Поборник нормализации армяно-турецких отношений

Грант Динк был убежден в их необходимости. “Сколько бы националисты с обеих сторон ни избегали совместного употребления слов “армянин” и “турок”, мы обречены историей жить рядом”. Он был убежден: только диалог может снять проблемы в отношениях.

Историю нужно не решать, а понимать

Динк считал, что главной преградой в нормализации отношений является дискуссия на исторические темы. Он был убежден, что Турции для понимания и принятия своей истории нужны время и усилия, так как этот процесс невозможно пройти за один день. “Сегодня перед Турцией стоит вопрос не принятия или отрицания, а понимания. Понимания исторической реальности, которое возможно только при развитии демократии в стране”. Он считал что нужны время и усилия, чтобы разрушить в турецком обществе складывавшиеся десятилетиями пропаганды стереотипы.

“Белый голубь” Турции

Живя в Турции, Динк никогда не считал себя чужаком. Он боролся за демократическую и прогрессивную Турцию. Когда его уговаривали эмигрировать из-за постоянных угроз его жизни и перебраться на родину, в Армению, он отвечал: “Я и так живу на своей родине” и добавлял: “Да, мы, армяне, положили глаз на эту землю, потому что здесь наши корни. Но не беспокойтесь, мы не собираемся унести ее, а хотим врасти в нее еще глубже”.

Грант Динк прожил как белый голубь, потому что был уверен – в Турции белых голубей не убивают. И крик убийцы “гявур!”, и три выстрела в спину – показали, что Грант Динк стал очередной жертвой Геноцида своего народа на свой земле.

Аракс Касьян