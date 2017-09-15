Европейские индексы - 14-09-17

МОСКВА, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.10% и составил 12540.45 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.15% и составил 5225.20 пункта, британский FTSE снизился на 1.14% и составил 7295.39 пункта, российский MICEX снизился на 0.09% и составил 2052.25 пункта, а RTSI вырос на 0.66% и составил 1125.66 пункта.