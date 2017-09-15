Цены на цветные металлы - 14-09-17

ЛОНДОН, 15 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.28% и составила 2090.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.72% и составила 6459.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.43% и составила 2292.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.94% и составила 11350.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.70% и составила 20555.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.97% и составила 2990.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 60800.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.