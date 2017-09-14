За минувшие сутки в Армении раскрыто по 6 случаев кражи и мошенничества

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 13 и 14 сентября, раскрыто 12.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, за данный период зарегистрировано 6 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто по 6 случаев кражи и мошенничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи и причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.