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За минувшие сутки в Армении раскрыто по 6 случаев кражи и мошенничества


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 14 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 13 и 14 сентября, раскрыто 12.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, за данный период зарегистрировано 6 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто по 6 случаев кражи и мошенничества.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи и причинения телесных повреждений.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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