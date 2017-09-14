Нельзя допустить, чтобы Ливия стала «местом, где возродится ИГ»: Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал не допустить, чтобы Ливия стала местом, где возродится террористическая группировка "Исламское государство".

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», в Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

"Мы не должны допустить, чтобы Ливия стала местом, где возродится ИГ", — сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

В конце июля во Франции при посредничестве президента Эммануэля Макрона и спецпосланника ООН по Ливии Хассана Саламе прошла встреча Сараджа и Хафтара. Они договорились об установлении режима прекращения огня и проведении в кратчайшие сроки президентских выборов.