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Тиллерсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией, урегулирование сирийского кризиса и мир на Корейском полуострове, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Как вы знаете, мы проходим через процесс реорганизации госдепа. Самое важное, что я хочу сделать за то время, которое у меня есть: надеюсь, мы обретем мир в Северной Корее; надеюсь, мы сможем урегулировать конфликт в Сирии; надеюсь, мы сможем урегулировать конфликт в Ливии; надеюсь, мы сможем улучшить отношения с Россией", — следует из текста выступления Тиллерсона в посольстве США в Лондоне, распространенного госдепом.



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