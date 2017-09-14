Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией, урегулирование сирийского кризиса и мир на Корейском полуострове, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Как вы знаете, мы проходим через процесс реорганизации госдепа. Самое важное, что я хочу сделать за то время, которое у меня есть: надеюсь, мы обретем мир в Северной Корее; надеюсь, мы сможем урегулировать конфликт в Сирии; надеюсь, мы сможем урегулировать конфликт в Ливии; надеюсь, мы сможем улучшить отношения с Россией", — следует из текста выступления Тиллерсона в посольстве США в Лондоне, распространенного госдепом.