США останутся партнером Британии после Brexit: Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, что США останутся надежным партнером Соединенного Королевства как в процессе Brexit, так и по его окончании, передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».
"Сейчас в связи с Brexit Великобритания сталкивается с беспрецедентными трудностями… Но мы останемся надежным партнером Великобритании и по мере того, как происходит Brexit, и впредь", — сказал Тиллерсон на совместной с Джонсоном пресс-конференции в Лондоне.
Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.
- 14.09-21:50 За минувшие сутки в Армении раскрыто по 6 случаев кражи и мошенничества
- 14.09-21:35 Нельзя допустить, чтобы Ливия стала «местом, где возродится ИГ»: Тиллерсон
- 14.09-21:20 Тиллерсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
- 14.09-21:13 США останутся партнером Британии после Brexit: Тиллерсон
- 14.09-21:04 Предстоящие на 15 сентября мероприятия
- 14.09-21:02 Президент Армении поздравил председателя правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения
- 14.09-20:29 Европарламент начнет расследование в отношении «Азербайджанской прачечной»
- 14.09-19:56 В полиции Армении приняли представителя ГУУР МВД России
- 14.09-18:52 Президент Армении принял членов Института стратегических решений глобальных проблем имени Бориса Минца
- 14.09-17:59 Между Арменией и Евросоюзом нет серьезных разногласий: глава делегации Европейского Союза в Армении
- 14.09-17:54 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-09-17
- 14.09-17:53 Азиатские индексы - 14-09-17
- 14.09-17:50 Шторм "Макс" усилился до уровня урагана
- 14.09-17:44 Возбуждено уголовное дело по факту убийства в центре Еревана
- 14.09-17:39 Число бежавших в Бангладеш рохинджа достигла почти 400 тыс. человек
- 14.09-17:28 Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
- 14.09-17:17 Представлены предварительные варианты новой транспортной сети Еревана
- 14.09-17:12 Мэй указала Тиллерсону на важность сделки по иранской ядерной программе
- 14.09-17:00 Глава МИД Армении принял спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству
- 14.09-16:49 Де Мистура прибыл в Астану на переговоры с делегацией сирийской оппозиции
- 14.09-16:39 Маск опубликовал видео неудачных возвращений ракеты Falcon 9
- 14.09-16:36 Парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора Киркука
- 14.09-16:13 Создатели "Игры престолов" снимут несколько вариантов финала сериала
- 14.09-16:08 Сирийская армия заняла стратегически важные высоты у Дейр-эз-Зора
- 14.09-15:52 El Mundo: в Испании могут отключить свет на избирательных участках в день референдума
- 14.09-15:45 Раскрыта главная опасность позднего отцовства
- 14.09-15:18 СМИ сообщили об отказе Венесуэлы от доллара при совершении нефтяных сделок
- 14.09-14:56 За полгода в Британии арестовано рекордное число подозреваемых в терроризме
- 14.09-14:48 Леди Гага больна фибромиалгией
- 14.09-14:29 Еврокомиссия поддержала суд и парламент Испании в ситуации с референдумом в Каталонии
- 14.09-14:27 Банк Англии выпустил 10-фунтовую купюру с изображением Джейн Остин
- 14.09-14:16 Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с председателем правительства РФ
- 14.09-14:02 Президент Армении принял участие в открытии нового корпуса «Общеобразовательной школы Эрнекян»
- 14.09-13:59 Виктория Бекхэм показала новую коллекцию одежды и косметики одновременно
- 14.09-13:47 Ягланд предлагает исключить Азербайджан из Совета Европы
14:30, 09.09.2017
Просмотрели 1683 раз Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем
12:26, 07.09.2017
Просмотрели 1632 раз Суд приговорил к 12 годам захватившего заложников в "Ситибанке"
21:12, 08.09.2017
Просмотрели 1622 раз Нет альтернативы свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе: Гарегин Второй
15:10, 09.09.2017
Просмотрели 1556 раз Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школыв селе Сос
15:54, 08.09.2017
Просмотрели 1496 раз Премьер-министр Армении принял руководителя делегации ЕС в Армении