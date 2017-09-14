Президент Армении поздравил председателя правительства России Дмитрия Медведева с днем рождения
21:02, 14 Сентябрь, 2017
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по случаю его дня рождения.Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!
Богатый опыт государственной и политической деятельности, которым Вы, безусловно, обладаете, присущая Вам целеустремленность в достижении намеченных ориентиров снискали Вам глубокое уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.
Хотел бы вновь c благодарностью отметить Ваш личный вклад в развитие союзнических отношений между нашими странами, Вашу последовательность в реализации армяно-российских договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Встречи с Вами всегда отмечены открытым, доверительным характером делового и личного общения. Буду рад вновь приветствовать Вас в Ереване в ходе Вашего предстоящего официального визита в Армению.
Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, и Вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия».