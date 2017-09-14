В полиции Армении приняли представителя ГУУР МВД России

В Главном управлении Полиции Республики Армения по борьбе с организованной преступностью 14 сентября прошла рабочая встреча с представителем Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, встреча была нацелена на изучение эффективности совместных мер по противодействию торговле людьми и эксплуатации человека и обмена опытом в данной сфере.

Были обсуждены приоритетные направления борьбы с организованными преступными группами, действующими в сфере эксплуатации людей, стратегии оперативного обмена информацией и повышения эффективности совместной борьбы.

Армянские правоохранители представили текущую ситуацию в этой сфере и ее особенности, имеющиеся проблемы, эффективность принимаемых мер. Было отмечено, что в ежегодном отчете Государственного департамента США Армения пятый год подряд включена в первую группу списка стран, ведущих эффективную борьбу с торговлей людьми и эксплуатации человека.

Представитель МВД РФ в свою очередь представил особенности борьбы, осуществляемой в их стране, и подчеркнул необходимость принятия совместных комплексных мер.

В ходе встречи с обеих сторон была подтверждена готовность к конструктивному взаимодействию.