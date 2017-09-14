Президент Армении принял членов Института стратегических решений глобальных проблем имени Бориса Минца

Президент Армении Серж Саргсян принял членов Института стратегических решений глобальных проблем имени Бориса Минца, которые вместе с Российско-Армянским (Славянским) университетом организовали сессию по теме «Малые переходные экономики: местные ответы на всеобщие вызовы». Президент направил послание сессии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поприветствовал ведущих экспертов и профессоров, видных политических деятелей и филантропов, которые обеспокоены существующими глобальными проблемами и готовы использовать свой большой опыт и знания, объединив свои усилия для поиска правильных решений.

В этом контексте президент высоко оценил деятельность Института Бориса Минца и приверженность всех членов Совета этой важной миссии, подчеркнув, что во всех странах руководству нужны рекомендации и предложения опытных экспертов, и в этом контексте Армения открыта и готова к диалогу.

Поблагодарив президента Республики за теплый прием, Борис Минц и другие участники встречи с удовлетворением отметили, что встреча в Ереване была довольно интересной и продуктивной, дала возможность выслушать мнения и взгляды на перспективы развития и стратегические направления различных экспертов страны, преподавателей и профессоров, а также государственных служащих с армянской стороны.

В ходе встречи президент Саргсян кратко рассказал гостям о том, как прошел путь Армения после обретения независимости, процессе развития, существующих проблемах и перспективах развития.