Возбуждено уголовное дело по факту убийства в центре Еревана

По факту стрельбы в центре Еревана, близ Вернисажа, 14 сентября возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 104 (убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), п. 1 ч. 2 ст. 34-104 (покушение на преступление, убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Армении. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь Следственного комитета Армении Сонна Трузян.

«Предварительное следствие по делу поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении. Создана следственная группа», - отметила она.

Напомним, что в результате стрельбы в центре Еревана был убит житель Лорийской области Гарик Мосинян, 1974 г.р. Ранение получил Ваагн Абгарян, 1978 г.р. На месте происшествия был обнаружен автомат АК-74 и пистолет Макарова.

Создана следственная группа, проводятся активные следственные и оперативно-розыскные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.