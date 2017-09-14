Число бежавших в Бангладеш рохинджа достигла почти 400 тыс. человек

Примерно 400 тысяч мусульман-рохинджа были вынуждены покинуть Мьянму и перебраться в Бангладеш из-за конфликта в штате Ракхайн в Мьянме. Как передает Арменпресс, об этом сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"С 25 августа около 400 тыс. рохинджа бежали из Мьянмы и прибыли в Бангладеш. При этом ежедневно прибывают примерно по 20 тыс. новых беженцев. Около 60% - это дети", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В нем отмечается, что в связи с наплывом беженцев наблюдается острая нехватка таких основных вещей, как мест для убежища, продовольствия и чистой воды.

Детский фонд ООН запросил у мирового сообщества $7,2 млн США для оказания гуманитарной помощи детям Рохинджа в течение следующих нескольких месяцев.