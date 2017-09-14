Представлены предварительные варианты новой транспортной сети Еревана

В мэрии Еревана состоялось 3-е заседание профессиональной рабочей группы по реформам общественного транспорта, в ходе которого представитель консалтинговой компании WYG International Джон Коклоуг представил отчеты альтернативных повторных изучений по темам «Варианты общественной транспортной сети» и «Пассажирские потоки в автобусной маршрутной сети».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, основные предложения в отчетах касались оптимизации действующей в Ереване транспортной сети посредством трехкратного сокращения количества маршрутов. Отчеты также устанавливают новые стандарты для выделенных автобусных п и парковочных участков. С целью уточнения приемлемости представленных предложений заместитель мэра Еревана Ваге Никоян, ведущий совещание, предложил представителям Дорожной полиции РА представить профессиональную оценку относительно приемлемости и выполнимости указанных стандартов.

«Нам необходимо провести содержательное обсуждение и всесторонне изучить предложения, представленные консультантом. Они, в целом, основаны на глубоких изучениях, однако в этом вопросе мы не можем основываться только на профессиональном мнении консультантов. Мы сами должны еще раз дополнительно удостовериться, что то, что предлагается будет лучшим возможным вариантом. Мы начали довольно ответственный процесс, эффективность ожидаемых результатов которого зависит от наших конструктивных и активных обсуждений, чего я и ожидаю от всех», - обращаясь к членам рабочей группы, отметил ее руководитель, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян.

Напомним, что до сих пор профессиональная рабочая группа провела еще две встречи, в ходе которых консалтинговой компанией были представлены предложения по общим возможностям оптимизации, новой сети общественного транспорта, процедурам закупок касательно интегрированной стоимости и системы билетов.