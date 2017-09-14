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Де Мистура прибыл в Астану на переговоры с делегацией сирийской оппозиции


Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура прибыл на переговоры с делегацией вооруженной сирийской оппозиции в рамках шестого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости.

В составе сопровождающей де Мистуру делегации также его заместитель Рамзи ар-Рамзи.

Ранее член делегации оппозиции Ахмад Усман заявил РИА Новости, что в четверг оппозиция проведет встречи с ООН и представителями США, Великобритании, Франции.

Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

 

 



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