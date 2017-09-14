Маск опубликовал видео неудачных возвращений ракеты Falcon 9

"Как не надо приземлять орбитальную ракету-носитель" - с таким названием Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, опубликовал в своем инстаграмме видео с неудачными приземлениями ракеты-носителя Falcon 9, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сложная история о том, как Falcon 9, первая повторно используемая ракета орбитального класса, в конечном счете смогла приземлиться ", — написал Маск в описании к видеоролику.

Все неуспешные попытки показаны в хронологическом порядке, начиная с 2013 года. Неудачи постигали ракету при приземлении на воде, на суше, ракета также взрывалась в воздухе.

В конце марта 2017 года SpaceX впервые в истории запустила и посадила уже летавшую в апреле 2016 года ракету-носитель, после этого Falcon 9 можно считать официально многоразовой ракетой.