Парламент Ирака в четверг проголосовал за отставку губернатора города Киркук, выступающего за проведение референдума о независимости Иракского Курдистана. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости заявил источник в депутатском корпусе.

Вопрос о снятии с должности губернатора провинции был внесен на рассмотрение законодательного собрания премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

"Парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора Киркука", — сообщил источник.

Совет иракской провинции Киркук в конце августа проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости автономного Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября. Власти Ирака не признают легитимность планируемого референдума.

Киркук в этом году стал ареной разногласий Багдада и правительства автономного Иракского Курдистана, после того как местные власти вывесили над административными зданиями курдский флаг и объявили курдский язык вторым официальным.

Премьер-министр Ирака ошибочным решение Совета иракской провинции Киркук принять участие в референдуме.