Создатели популярного сериала "Игра престолов" снимут несколько версий его концовки, чтобы запутать телезрителей и нивелировать спойлеры. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил программный директор американского канала HBO Кейси Блойс.

"Я знаю, что для концовки "Игры престолов" собираются снимать несколько версий, чтобы никто не мог узнать, что произойдет. Такое приходится делать в длинном шоу, потому что когда ты снимаешь что-то, люди узнают. Так что они собираются снять несколько версий, чтобы точного ответа не было до самого конца", — цитирует Блойса газета Independent.

Заключительный эпизод седьмого сезона "Игры престолов", вышедшего в конце августа, собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров.

Выход следующего и последнего восьмого сезона телесериала ожидается в конце 2018 или в начале 2019 года.