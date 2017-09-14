Сирийская армия заняла стратегически важные высоты у Дейр-эз-Зора

Передовые отряды сирийской армии взяли под контроль стратегически важные высоты на горной гряде Каррум к юго-востоку от авиабазы в Дейр-эз-Зоре. Как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В среду правительственные войска завершили зачистку высот Сарда западнее Каррума. Под контроль сирийской армии перешли нефтяные поля юго-восточнее Дейр-эз-Зора и газоперерабатывающий завод.

Выбив боевиков группировки "Исламское государство"* с высот Каррум и Сарда, армия получила плацдарм для наступления восточнее базы ВВС в направлении трассы Меядин — Дейр-эз-Зор, где проходит главный путь снабжения террористов.

Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, обстреливая передовые отряды армии из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Артиллерия сирийской армии, в свою очередь, уничтожает огневые позиции ИГ*, поддерживая продвижение армии и союзных сил к Дейр-эз-Зору.