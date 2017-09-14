Банк Англии выпустил 10-фунтовую купюру с изображением Джейн Остин

Банк Англии в четверг выпустил в обращение новую банкноту с изображением английской писательницы Джейн Остин в честь 200-летия со дня рождения известной романистки, говорится в сообщении банка.

На банкноте отпечатан портрет писательницы и приведена цитата из романа "Гордость и предубеждение".

Находящаяся в обращении бумажная 10-фунтовая купюра с изображением Чарльза Дарвина будет постепенно изыматься из обращения, объявил банк. Ожидается, что обращение банкноты будет завершено весной 2018 года — точная дата будет объявлена дополнительно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Наряду с Остин британские банкноты в настоящее время украшают портреты Уинстона Черчилля, экономиста Адама Смита, промышленника Мэттью Болтона, изобретателя Джеймса Уатта.

Новая купюра, как и выпущенная год назад банкнота достоинством пять фунтов, изготовлена с использованием компонентов, получаемых из животных жиров. Ранее Банк Англии принял решение не исключать животные жиры, несмотря на протесты защитников животных и вегетарианцев.

Новые пластиковые купюры обладают повышенной устойчивостью к агрессивным внешним факторам, а также защитой, их прочность в 2,5 раза выше, чем у бумажных денег.