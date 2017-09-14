Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с председателем правительства РФ

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Карена Карапетяна с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян поздравил своего российского коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Премьер-министр высоко оценил личный вклад Дмитрия Медведева в развитие союзнических отношений между Арменией и Россией.

Собеседники обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны договорились прилагать максимальные усилия для дальнейшей активизации отношений и с удовлетворением подчеркнули, что имеются очевидные позитивные тенденции в плане роста объемов товарооборота по различным направлениям. Были также затронуты вопросы, касающиеся намеченного на ближайшее время визита Дмитрия Медведева в Армению и проведения заседания Евразийского межправительственного совета.