Виктория Бекхэм показала новую коллекцию одежды и косметики одновременно

Виктория Бекхэм показала новую коллекцию одежды на неделе моды в Нью-Йорке. Макияж моделей был выполнен с использованием средств из новой коллекции Victoria Beckham&Estée Lauder. Об этом говорится в сообщении Estee Lauder, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 14 сентября.

«Кожа светится, веки выглядят глянцевыми, а губам придается естественный оттенок. Как и одежда, новая косметика подчеркивает женственность», — описала новые линии косметики Бекхэм.

О сотрудничестве парфюмерно-косметической компании Estée Lauder и дизайнера Виктория Бекхэм стало известно 28 июля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Специализируется на производстве парфюмерии и косметики для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах. Компании Estée Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие. Эсте Лаудер отошла от дел в 1995 году, но ее потомки участвуют в управлении компанией.