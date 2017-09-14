Спасение антилопы от крокодила сняли на видео

Участник сафари в кенийском национальном парке Масаи-Мара снял на видео спасение антилопы-импалы из челюстей крокодила. Видео было опубликовано на канале заповедника в YouTube.

Ролик начинается уже после нападения рептилии на импалу. Хищник держит лежащую антилопу за заднюю лапу и терпеливо ждет. Через 30 секунд он ослабил хватку, чтобы схватить добычу поудобнее. Импала воспользовалась этим, вскочила на ноги и побежала прочь. Крокодил тут же утратил к ней интерес, развернулся и пополз к противоположную сторону,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

За сутки после публикации видео собрало более 110 тысяч просмотров.