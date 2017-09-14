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Австрия раскритиковала идею расширения еврозоны


Канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Себастьян Курц отвергли предложение главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о расширении еврозоны, сообщает Reuters. По словам Керна, до ликвидации схемы уклонения от налогов при помощи фирм из восточноевропейских стран никакого смысла в такой реформе нет.

Керн добавил, что в случае расширения хождения единой валюты уже существующие проблемы подобного характера только усилятся. Канцлер считает, что концепция изменений непродумана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В свою очередь, Себастьян Курц привел пример Греции как страны, которая была включена в еврозону без соблюдения всех необходимых финансово-экономических стандартов. По его словам, в дальнейшем такой ситуации нужно избегать.

Еврозона на данный момент включает в себя 19 стран. Еще 9 государств ЕС (Великобритания, Швеция, Дания, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и Хорватия) в валютный союз не входят.

Курц и Керн являются соперниками на предстоящих в середине октября парламентских выборах в Австрии. Керн является лидером социал-демократов, тогда как Курц представляет консерваторов.

 

 

 

 



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