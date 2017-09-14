Эдуардо Эрнекян призвал строить будущее на родине

Армянский предпринматель из Аргентины меценат Эдуардо Эрнекян открытие “Общеобразовательной школы Эрнекян” считает вкладом в будущее ради детей. Как сообщает «Арменпресс», на торжественном открытии нового корпуса школы в беседе с журналистами он сказал, что школа ему очень нравится. “Я очень рад, здесь все красиво и построено с устремлением в будущее”, - добавил он.

По его словам, будущее нужно строить на родине и начинать с малых шагов. “Именно сюда мы должны направлять усилия диаспоры, здесь наше будущее и это также моя цель”.

“Общеобразовательная школа Эрнекян” основана Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым при меценатстве Э. Эрнекяна 1 сентября 2009 г. на базе общеобразовательной школы # 13 г. Вагаршапата.

В школе 32 класса с 1 по 12 с 471 учащимся.