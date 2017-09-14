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НС единогласно утвердил соглашение о техническом сотрудничестве между Арменией и Бразилией


Национальное собрание РА единогласно проголосовало за принятие проекта закона РА “О ратификации соглашения о техническом сотрудничестве между правительством Республики Армении и правительством Федеративной Республики Бразилии. Как сообщает «Арменпресс», за принятие проголосовали  80 депутатов.

Основной докладчик первый заместитель министра экономразвития и инвестиций Гарегин Мелконян сообщил, что  соглашение было подписано в декабре 2016 г. “Это типовое соглашение. У Армении такие соглашения есть с разными странами”, - подчеркнул Мелконян.

“Целью соглашения является техническое стимулирование приоритетных сфер, обозначенных сторонами”, -  сказал он.

Соглашение в целом предусматривает рамочные решения. Оно также предусматривает освобождение от налогов некоторых материально-технических товаров, поступающих в рамках технической помощи или технического сотрудничества между правительствами.

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