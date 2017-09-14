Volkswagen отзовет в Китае более 4,8 миллиона автомобилей

Концерн Volkswagen AG и его совместные предприятия в Китае, FAW-Volkswagen и SAIC Volkswagen, отзовут в КНР более 4,86 миллиона автомобилей в связи с дефектом подушек безопасности, сообщило Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После проведения соответствующего расследования автопроизводители приняли решение отозвать автомобили, оборудованные подушками, в которых может быть дефект, чтобы снизить возможные риски. Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.