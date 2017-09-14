В Москве за день эвакуировали более 100 тыс. человек из-за звонков о минировании

За минувшие сутки в Москве из-за анонимных сигналов об угрозе взрывов из зданий и сооружений было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его данным, в среду в течение дня в экстренные службы Москвы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. "Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания", - сказал собеседник агентства, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его данным, на время обследования эвакуации подверглись свыше 100 тыс. горожан.

Накануне источник сообщил, что по факту заведомо ложных сообщений о террористических актах правоохранительные органы завели уголовное дело. К оперативной работе подключены сотрудники спецслужб.