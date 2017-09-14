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Шесть стипендиатов фонда «Луйс» получат отсрочку от призыва


По решению правительства 6 стипендиатов фонда “Луйс” 2017 учебного года получат отсрочку от призыва на действительную военную службу  на период учебы.

 Как передает «Арменпресс» это сделано для того, чтобы они смогли завершить образование. Стипендиаты учатся в Массачусетском технологическом институте, в университетах Гарварда, Кембриджа, Оксфорда, Чикаго.

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