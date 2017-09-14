Лана Дель Рей дала залезть себе под юбку в клипе на White Mustang
Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на песню White Mustang. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.
Трек вошел в новый альбом Lust for Life, релиз которого состоялся в июле. По сюжету клипа, Дель Рей влюбляется в длинноволосого музыканта, который гладит ее по ногам под платьем. Она идет на его концерт, а после уезжает на белом «Мустанге», мечтая о том, как они танцуют вместе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
В феврале вышел клип на композицию артистки Love.
- 11:47 Лана Дель Рей дала залезть себе под юбку в клипе на White Mustang
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