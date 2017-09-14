Лана Дель Рей дала залезть себе под юбку в клипе на White Mustang

Американская певица Лана Дель Рей выпустила клип на песню White Mustang. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

Трек вошел в новый альбом Lust for Life, релиз которого состоялся в июле. По сюжету клипа, Дель Рей влюбляется в длинноволосого музыканта, который гладит ее по ногам под платьем. Она идет на его концерт, а после уезжает на белом «Мустанге», мечтая о том, как они танцуют вместе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В феврале вышел клип на композицию артистки Love.