Тридцать девятый президент США демократ Джимми Картер охарактеризовал нынешнюю политическую систему в Соединенных Штатах как "олигархию". С таким заявлением бывший глава государства выступил в среду в штаб-квартире "Центра Картера" в Атланте (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам 92-летнего политика, деньги играют все большую роль в политической жизни США, что делают страну похожей "на олигархию, а не демократию". "Сохраняйте мир, продвигайте права человека и говорите правду", - такие рекомендации политикам дал Картер,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В своем выступлении он затронул и кризис на Корейском полуострове. "Я бы немедленно отправил своего человека в Пхеньян, если бы не поехал туда сам", - сказал Картер, напомнив, что сам был в КНДР трижды. По его мнению, Пхеньян ищет гарантий ненападения со стороны США, а администрация президента Дональда Трампа идет на конфронтацию. "Пока мы не поговорим с ними и не будем относиться к ним с уважением, не будет, как мне кажется, никакого прогресса", - сказал Картер.

Картер, занимавший президентский пост с 1977 по 1981 год, является старейшим из ныне живущих бывших американских президентов. В 2002 году демократ был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития". Картер - единственный президент США, получивший эту премию после ухода с президентского поста.





