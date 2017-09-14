Время в Ереване: 11:07:36,   14 Сентябрь

НС принял в первом чтении все обсуждавшиеся накануне законопроекты


НС принял в первом чтении все обсуждавшиеся накануне законопроекты, сообщает  «Арменпресс » .  Это пакеты “О публичном и частном оповещении в интернете” - 83 “за”,  “ О внесении изменений и дополнений в закон РА “О лицензировании” – 85 “за”, закон “О деятельности по оценке недвижимого имущества” – 83 “за”.

Пакет законов об ипотечном жилищном кредитовании получил  86 голосов “за”, “О банках и банковской деятельности” – 87 “за”. Остальные проекты в первом чтении приняты единогласно.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации