НС принял в первом чтении все обсуждавшиеся накануне законопроекты, сообщает «Арменпресс » . Это пакеты “О публичном и частном оповещении в интернете” - 83 “за”, “ О внесении изменений и дополнений в закон РА “О лицензировании” – 85 “за”, закон “О деятельности по оценке недвижимого имущества” – 83 “за”.