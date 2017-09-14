Премьер-министр: нужно изучить опыт северных стран для поддержания темпов строительства в зимний периодՀամօգտագործել

Премьер-министр Армении К. Карапетян поручил соответствующим ведомствам изучить опыт северных стран для организации в стране зимних строительных работ. Органы местного самоуправления сейчас выдают разрешения на зимнее строительство, исходя из погодных условий.

“Возможности выполнять строительные работы зимой в особенности, как правило, лишены организации сферы общественной службы, хотя необходимость таких работ очевидна, потому что им, как правило, отказывают в разрешении их выполнения. Это объясняется отсутствием четкой документации на выполнение таких работ зимой, а также широкими полномочиями соответствующих организаций на предоставление разрешений”, - передает «Арменпресс» слова премьер-министра.

Исходя из этого, премьер поручил председателю госкомитета по градостроительству в 40-дневный срок разработать и утвердить условия и требования для проведения зимних работ.

Министру территориального управления и развития поручено исследовать и при необходимости представить проект решения, определяющего компетенции и права органов местного самоуправления по части выдачи разрешений на строительство, обсловленных погодными условиями, которые бы исключали безосновательные отказы.

«Думаю, причины понятны. Недавно мы встречались с руководителями строительных организаций, которые жалуются на запрет зимних работ, что выбивает их из графика. Вообще, у нас сложилось предвзятое убеждение, что зимой не строят. Нужно изучить опыт северных стран, чтобы сохранять темпы строительства”, - подчеркнул К. Карапетян.