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Начальник ГУГА отправился с рабочим визитом в Германию


Начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве РА Сергей Аветисян 15-17 сентября будет находиться в Гамбурге (ФРГ) с рабочим визитом для обсуждений и переговоров с руководством  авиакомпании  Lufthansa.

Об этом  «Арменпресс»  сообщили в службе СМИ ГУГА Армении.

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