Начальник ГУГА отправился с рабочим визитом в Германию

Начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве РА Сергей Аветисян 15-17 сентября будет находиться в Гамбурге (ФРГ) с рабочим визитом для обсуждений и переговоров с руководством авиакомпании Lufthansa.

Об этом « Арменпресс » сообщили в службе СМИ ГУГА Армении.