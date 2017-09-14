Начальник ГУГА отправился с рабочим визитом в Германию
Начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве РА Сергей Аветисян 15-17 сентября будет находиться в Гамбурге (ФРГ) с рабочим визитом для обсуждений и переговоров с руководством авиакомпании Lufthansa.Об этом «Арменпресс» сообщили в службе СМИ ГУГА Армении.
- 13:11 Австрия раскритиковала идею расширения еврозоны
- 13:04 СМИ: умерла старейшая панда в мире
- 12:50 Volkswagen отзовет в Китае более 4,8 миллиона автомобилей
- 12:47 В Москве за день эвакуировали более 100 тыс. человек из-за звонков о минировании
- 12:12 Директор аэропорта в Таджикистане погиб, провожая вертолет с президентом
- 11:47 Лана Дель Рей дала залезть себе под юбку в клипе на White Mustang
- 11:38 Джимми Картер назвал современную политическую систему США "олигархией"
- 11:32 Премьер-министр: нужно изучить опыт северных стран для поддержания темпов строительства в зимний периодՀամօգտագործել
- 11:05 Илон Маск сообщил дату презентации грузовика с электродвигателем и автопилотом
- 10:54 Начальник ГУГА отправился с рабочим визитом в Германию
- 10:42 Серена Уильямс показала новорожденную дочь
- 10:38 Серж Саргсян: нам удалось поставить на твердую основу принципы демократического управления
- 10:36 Умер актер Фрэнк Винсент
- 10:33 Стратегические маневры "Запад-2017" начались в России и Белоруссии
- 10:30 Госдеп США признал Армению страной, удовлетворяющей минимальным требованиям фискальной прозрачности
- 10:21 Число погибших в доме престарелых в штате Флорида возросло до восьми
- 10:19 В Индии перевернулась лодка с 60 пассажирами, 15 человек погибли
- 10:12 СМИ: более 4 тыс. жилых строений пострадали в Гаване в результате урагана "Ирма"
- 10:08 СМИ: не менее 25 человек погибли при пожаре в исламской школе в столице Малайзии
- 10:00 Четырехдневка НС: ожидается голосование
- 09:55 Пожар на горе возле села Дзорашен локализован
- 09:53 Совбез ООН призвал немедленно прекратить насилие в штате Ракхайн в Мьянме
- 09:51 Более 3,7 млн домов и предприятий Флориды обесточены после урагана "Ирма"
- 09:05 Американские индексы выросли - 13-09-17
- 09:04 Цены на цветные металлы - 13-09-17
- 09:03 Цены на драгоценные металлы снизились - 13-09-17
- 09:02 Европейские индексы - 13-09-17
- 09:00 Цены на нефть выросли - 13-09-17
- 13.09-21:54 За минувшие сутки в Армении было раскрыто 13 случаев кражи
- 13.09-20:52 Предстоящие на 14 сентября мероприятия
- 13.09-20:40 Левон Аронян вышел в четверьфинал Кубка мира
- 13.09-19:58 Главы МИД арабских стран назвали референдум в Курдистане незаконным
- 13.09-19:52 Президент Республики Арцах провел политические консультации
- 13.09-18:44 Армения официально сообщала, что не будет принимать участия в учениях НАТО в Грузии
- 13.09-18:36 В первом полугодии текущего года увеличился объем экспорта и импорта
14:30, 09.09.2017
Просмотрели 1645 раз Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем
21:12, 08.09.2017
Просмотрели 1597 раз Нет альтернативы свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе: Гарегин Второй
12:26, 07.09.2017
Просмотрели 1572 раз Суд приговорил к 12 годам захватившего заложников в "Ситибанке"
15:10, 09.09.2017
Просмотрели 1492 раз Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школыв селе Сос
15:54, 08.09.2017
Просмотрели 1475 раз Премьер-министр Армении принял руководителя делегации ЕС в Армении