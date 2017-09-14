Умер актер Фрэнк Винсент

В США на 79-м году жизни скончался актер Фрэнк Винсент, наиболее известный по роли главы мафиозного клана Фила Леотардо в сериале «Клан Сопрано». Об этом в среду, 13 сентября, сообщает TMZ.

По информации портала, Винсент умер во время операции на сердце. На прошлой неделе он перенес сердечный приступ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо «Клана Сопрано», Винсент также снимался в нескольких фильмах Мартина Скорсезе — «Бешеный бык», «Славные парни» и «Казино». В 2001, 2004 и 2005 годах он озвучивал босса мафии Сальваторе Леоне в трех частях популярной серии игр «Grand Theft Auto».