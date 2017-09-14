Серж Саргсян: нам удалось поставить на твердую основу принципы демократического управления

Президент Республики Армении Серж Саргсян 14 сентября направил приветственное послание участникам сессии “Малые переходные хозяйства: местные ответы на всеобщие вызовы”, организованной Институтом Бориса Минца и Армяно-российским университетом, пожелав им продуктивной работы и полезных обсуждений.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации Президента РА.

“Уважаемые члены совета Института Бориса Минца!

Уважаемые члены ученого совета Армяно-российского университета!

Дорогие студенты и преподаватели!



Поздравляю вас с проведением армянской сессии “Малые переходные экономики: местные ответы на всеобщие вызовы”, организованной Институтом Бориса Минца и Армяно-российским университетом,



Считаю своевременным и актуальным организацию этой сессии в Армяно-российском университете, отмечающем в этом году свое 20-летие и ставшем важным научно-образовательным центром нашей страны.



Армения с своим накопленным за годы независимости опытом, несомненно, интересна современным теоретикам политологии и экономики.

На постсоветском пространстве мы первые приватизировали землю, преобразовали и модернизировали энергетику, привели инфраструктуру в соответствие с законами рынка.

В условиях сложных геополитических, внешних и внутренних вызовов нам удалось поставить на твердую основу принципы демократического правления, создать гражданское общество и заложить основы либеральной экономики.

Мы накопили в указанных областях богатый опыт и готовы им поделиться.

Мы сейчас находимся на переходном этапе конституционной реформы, переходя к более прогрессивной парламентской форме правления, что, я уверен, обеспечит наш дальнейший прогресс.

Перед новыми вызовами стоит и экономика страны. Мы находимся на пороге привлечения международных деловых кругов в программы развития нашей экономики. Мы уверены, что сможем создать для инвесторов необходимый инструментарий, надежную экономическую систему и возможности экспорта продукции.Я уверен, что вы не ограничитесь обсуждением этих вопросов, уроков и возможностей Армении, и в дальнейшем выступите с новыми идеями и подходами, которые будут интересны как для Армении, так для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами”, - сказано в приветственном послании президента РА.