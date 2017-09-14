Серж Саргсян: нам удалось поставить на твердую основу принципы демократического управления
Президент Республики Армении Серж Саргсян 14 сентября направил приветственное послание участникам сессии “Малые переходные хозяйства: местные ответы на всеобщие вызовы”, организованной Институтом Бориса Минца и Армяно-российским университетом, пожелав им продуктивной работы и полезных обсуждений.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации Президента РА.
“Уважаемые члены совета Института Бориса Минца!
Уважаемые члены ученого совета Армяно-российского университета!
Дорогие студенты и преподаватели!
Поздравляю вас с проведением армянской сессии “Малые переходные экономики: местные ответы на всеобщие вызовы”, организованной Институтом Бориса Минца и Армяно-российским университетом,
Считаю своевременным и актуальным организацию этой сессии в Армяно-российском университете, отмечающем в этом году свое 20-летие и ставшем важным научно-образовательным центром нашей страны.
Армения с своим накопленным за годы независимости опытом, несомненно, интересна современным теоретикам политологии и экономики.
На постсоветском пространстве мы первые приватизировали землю, преобразовали и модернизировали энергетику, привели инфраструктуру в соответствие с законами рынка.
В условиях сложных геополитических, внешних и внутренних вызовов нам удалось поставить на твердую основу принципы демократического правления, создать гражданское общество и заложить основы либеральной экономики.
Мы накопили в указанных областях богатый опыт и готовы им поделиться.
Мы сейчас находимся на переходном этапе конституционной реформы, переходя к более прогрессивной парламентской форме правления, что, я уверен, обеспечит наш дальнейший прогресс.
Я уверен, что вы не ограничитесь обсуждением этих вопросов, уроков и возможностей Армении, и в дальнейшем выступите с новыми идеями и подходами, которые будут интересны как для Армении, так для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами”, - сказано в приветственном послании президента РА.