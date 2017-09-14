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Стратегические маневры "Запад-2017" начались в России и Белоруссии


Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017" стартовали на территории двух стран, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"ССУ "Запад-2017" проходят под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии и являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что маневры "носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран".

 



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