Число погибших в доме престарелых в штате Флорида возросло до восьми

Число погибших в доме престарелых в городе Голливуд (штат Флорида), где после урагана "Ирма" не было электроэнергии и не работали кондиционеры, возросло до восьми человек. Об этом сообщила в среду городская полиция.

"Подтверждено, что восемь пациентов реабилитационного центра Hollywood Hills погибли", - отмечается в распространенном заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее начальник Управления полиции Голливуда Том Санчес заявил, что по факту гибели людей проводится уголовное расследование.

Еще по крайней мере 13 человек погибли во Флориде во время урагана, а также при работах по ликвидации последствий стихийного бедствия. В штате Южная Каролина жертвами "Ирмы" стали четыре человека, еще двое погибли в Джорджии.



