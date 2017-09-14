Более 4 тыс. жилых строений пострадали в столице Кубы в результате урагана "Ирма", обрушившегося на остров в выходные. Об этом сообщила в среду газета Granma.

По ее информации, в той или иной мере пострадали 4288 жилых строений. Из них, по предварительным данным, 157 домов обрушились полностью, 986 - частично,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу на Гавану обрушились волны высотой до 11 метров, вода проникла вглубь города более чем на 500 метров. Оказались затоплены знаменитая набережная Малекон и многие улицы вдоль береговой линии.

Некоторые районы Гаваны по-прежнему обесточены - поваленные ураганом деревья привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Кроме того, был нанесен серьезный ущерб некоторым ТЭЦ, в том числе электростанции в провинции Матансас, обслуживающей Гавану.В ряде районов Гаваны нарушено водоснабжение.



