Опора нашего государства – национальные и христианские ценности: вице-спикер НС Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 13 сентября встретился с преподавателями и студентами философского отделения факультета философии и психологии ЕГУ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, до встречи с вице-спикером студенты присутствовали на обсуждении проекта о внесении поправок в закон РА “О публичном и персональном уведомлении по интернету”.

Приветствуя гостей в НС, Э.Шармазанов представил структуру, деятельность, политические силы парламента, процедуры обсуждения законодательных инициатив и др. Вице-спикер ответил на вопросы студентов, касающиеся различных сфер и проблем – целесообразности изменения в итоге конституционных реформ формы правления страны, урегулирования НК-проблемы, внешне- и внутриполитических процессов и т.д.

Обратившись к НК-проблеме, Э.Шармазанов, в частности, отметил: “Наше мнение по Карабахской проблеме четко и неизменно – мы должны достичь осуществления требования 1988 года народа Арцаха и Республики Армения, а именно полной реализации права народа Арцаха на самоопределение. Это борьба за достоинство, борьба за возможность определять собственную судьбу в собственной стране, и независимость Арцаха не имеет альтернативы. Мы здесь имеем 26-летнюю независимую страну, со своим избранным президентом, парламентом, властью и оппозицией, гражданским обществом и 150-тысячным героическим народом, избравшим путь достойной жизни. Республика Армения, как гарант Республики Арцах, не пожалеет усилий для достижения мирной развязки вопроса”.

Вице-спикер НС, говоря о важности национальных и духовных ценностей, отметил: “Мы обязаны сохранить наши национальные и христианские ценности; только опирающаяся на традиционные национальные и христианские ценности Республика Армения может быть сильной страной. Опора нашего государства – национальные и христианские ценности”.

В завершение встречи гости сфотографировались с Э.Шармазановым.